Gramática no Enem: Saiba como se preparar

A gramática é parte basilar das língua naturais, desse modo, sempre marca presença em avaliações importantes como as de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse sentido, estar preparado para a cobrança de gramática no Enem é de extrema importância para conseguir um bom resultado, principalmente na redação. Confira como você deve se preparar!

Prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Nas questões de português, a gramática da língua é cobrada de maneira mais diluída, em diversas questões de interpretação de texto. Ou seja, a gramática é trabalhada de maneira aplicada e contextualizada.

Nesse sentido, geralmente é cobrado do estudante a aplicabilidade das normas gramaticais em um texto. Assim, recomendamos que você estude a relação que a aplicação das normas têm com as diferentes formas de manifestação da língua no cotidiano.

Outro modo de se preparar para essa prova é buscar compreender como as normas gramaticais podem ser aplicadas em um texto literário ou publicitário pelo seu autor com o intuito de produzir um determinado sentido. Logo, o estudo das figuras de sintaxe e das variantes sociais da língua pode ser profícuo para potencializar os resultados.

Aqui recomendamos, sobretudo, muita leitura e interpretação de texto, além de treino em provas anteriores, pois, apesar de parecerem simples, as questões de interpretação de texto têm alto índice de erro.

Redação

Já para a escrita da redação, você precisa dominar o máximo de informações que puder quanto às normas gramaticais, pois o texto deve ser escrito em linguagem formal.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou as cinco competências cobradas como critérios para a correção da redação do Enem. Nesse sentido, sabemos que uma delas está diretamente ligada à adequação do texto às normas gramaticais da Língua Portuguesa.

Nesse sentido, recomendamos que você mantenha o foco nos pontos que são mais relevantes na correção e nos quais os estudantes mais “escorregam”.

Os principais pontos são: o uso da vírgula, a ortografia das palavras, a acentuação gráfica (inclusive o uso do crase) e a concordância verbal e nominal, além, é claro, do domínio das regras do Novo Acordo Ortográfico.

