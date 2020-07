Grávida, ex-BBB foge de São Paulo por três meses para evitar coronavírus · .

Quando Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio sonharam com a chegada do primeiro filho não podiam imaginar que vivenciariam tudo em meio a uma pandemia. O casal, que se conheceu no BBB13, descobriu a gestação em março e partiu de São Paulo para o interior do Paraná para contar a novidade para a família. A viagem acabou servindo como fuga, pois eles ficaram três meses longe de casa para evitar o coronavírus.

“Quando chegamos lá, a pandemia explodiu no Brasil. Resolvemos ficar lá e falamos: ‘Vamos ficar um mês para ver se vai melhorar’. Acabou que ficamos três meses. Teve o lado da pressão no trabalho. Mas, por outro lado, a região que ficamos, Goioerê, na casa dos meus pais, estava bem tranquila. Então, ficamos seguros de passar esse início [de quarentena] resguardados”, conta Ambrósio ao ..

“Ficamos lá nos meses de março, abril e maio. Voltamos para São Paulo no início de junho porque não tinha mais como. Eu tinha que fazer o acompanhamento pré-natal com a minha médica e as obras do quartinho do Bento”, completa Kamilla.

Na capital paulista, os ex-participantes da quarta temporada do Power Couple Brasil, da Record, precisaram triplicar os cuidados em relação à Covid-19. “Nenhum dos dois pode pegar de jeito nenhum. Estou em uma fase de risco porque estou a menos de dois meses dele [Bento] nascer. Temos que cuidar bastante nessa fase crucial”, declara a modelo de 33 anos.

Após superar o receio de voltar para São Paulo, a influenciadora digital, que está sétimo mês da gravidez, encontra apoio do marido para sair de casa sem o temor do vírus. Na sexta-feira (10), por exemplo, o casal fez um ultrassom 3D (três dimensões) para conseguir ver o rostinho do bebê.

“Confesso que bate um medo [de sair]. Mas o Eliéser me tranquiliza para eu não ficar nervosa. Ele fala: ‘Amor, a doença está aí para todo mundo. Agora a gente tem que fazer a nossa parte e temos que estar o tempo todo nos cuidando”, conta ela.

“Então, estamos o tempo todo em alerta. Não tocamos em nada, lavamos muito as mãos, usamos sempre o álcool gel. Estamos bem rígidos em relação a limpeza, máscara e não pegar nos olhos. Eu uso lente [de contato]. Então, para mim, está sendo um martírio não usar a lente. Agora uso óculos [risos]”, detalhou a ex-BBB.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio durante exame pré-natal na sexta-feira (10), em São Paulo

Fotos durante exames

Cientes de todos os protocolos para evitar o contágio e propagação da Covid-19, eles conseguiram uma liberação de uma rede de laboratórios em São Paulo para levar um fotógrafo profissional a uma de suas unidades e registrar o momento em que faziam o exame que revelou o rostinho de Bento.

“Seguimos as devidas medidas de proteção. O laboratório tem uma sala específica e diferenciada só para grávidas, e o fotógrafo só entrou depois que fizemos o exame. Entrou, fez a foto e saiu”, ressalta Ambrósio.

À reportagem, a assessoria do laboratório informou que “não há protocolos que impeçam o paciente de levar acompanhantes que registrem seus exames gestacionais”. Foi ressaltado que “todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde relacionadas ao distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual foram respeitadas” no ensaio dos famosos.

Nesta semana, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank viraram polêmica por levarem uma fotógrafa para a sala de parto para registrar o nascimento de Zyan. A maternidade Perinatal Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e o casal foram alvo de críticas pela irregularidade, uma vez que o ensaio está proibido por causa das regras de isolamento.

Kamilla, que deseja um parto humanizado, ainda não decidiu em qual maternidade dará à luz. Com o nascimento do menino previsto para setembro, ela diz que o registro da chegada do filho é um desejo, mas não a prioridade.

“Penso em fazer o que é certo. Se na época que eu tiver meu bebê estiver liberado, ótimo. Melhor ainda. Mas se não puder, a gente dá outro jeito de ter nossas memórias”, pondera. “Mas confesso que estou torcendo muito para que até setembro liberem um pouco essa questão [risos]”, completa ela.

Por enquanto, o responsável oficial pelas fotos e filmagens da chegada de Bento é Ambrósio. “Vou levar um remédio para não passar mal [risos]. Dizem que até o oitavo mês é tranquilo. Depois, o coração começa a acelerar. Qualquer dorzinha que ela tem, fico desesperado. É aquela aflição [risos]”, admite o futuro papai, de 36 anos.

