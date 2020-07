Grávida, Teodora humilha Quinzé e diz que filho nascerá sem pai · .

Teodora (Carolina Dieckmann) soltará a bomba de que está grávida no dia do casamento de Amália (Sophie Charlotte) e Rafael (Marco Pigossi) em Fina Estampa. Depois de surpreender Quinzé (Malvino Salvador) com a novidade, e o rapaz não tiver a reação esperada, a loira terá uma briga feia com o ex e o humilhará.

O filho de Griselda (Lilia Cabral) duvidará de que é mesmo pai do filho de Teodora e exigirá provas. “Eu vou querer teste de DNA, sim. Se é que você está grávida, coisa que eu duvido muito”, acusará ele.

A ex-trambiqueira questionará por que inventaria uma história dessas, e o garçom responderá que não confia nela. Quinzé ainda acusará a ex-mulher de ter inventado a história para abocanhar parte do dinheiro de Griselda.

Irritada, Teodora não aceitará ser acusada e ameaçará o personagem de Malvino Salvador: “Olha aqui, eu não vou mais aceitar esse tipo de tratamento. E tem outra coisa: eu vou lutar pelo Quinzinho [Gabriel Pelícia] até o fim. Vocês queiram ou não”, dirá ela.

E a periguete ainda humilhará o ex-marido. “E o seu outro filho, esse já vai nascer sem pai. Porque o homem que me ajudou a fazer esse filho não passa de um merda”, disparará, deixando Quinzé chocado.

Ele tentará impedir que a moça vá embora após a humilhação, mas ela não cederá. “Eu não tenho mais nada para falar contigo. Nunca mais”, explodirá Teodora ao abandonar o filho da Pereirão falando sozinho.

