Grêmio abre possibilidade de negociar Everton Cebolinha com Benfica, mas avisa: ‘Proposta condizente’

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, falou sobre a possibilidade de negociar Everton Cebolinha, que tem sido apontado como alvo de Jorge Jesus no Benfica.

“Sempre estivemos abertos para negociar, até porque temos o entendimento que por tudo o que o Everton representa, por tudo o que fez no clube, se for vontade dele jogar na Europa, não vamos colocar obstáculos. Para equilibrar o nosso orçamento e se houver a oportunidade de negociar mediante uma proposta condizente estamos disponíveis para abrir esse processo”, declarou o dirigente à rádio Antena 1. Ele ainda falou que “no momento, nenhuma proposta surgiu”.



O jornal A Bola, que repercutiu a declaração, apontou nesta quinta-feira que o valor do jogador está na casa dos 30 milhões de euros.

Na última quarta, o jornal Record havia colocado o atacante do Grêmio como “uma das principais prioridades” do clube português. O veículo disse que as negociações irão avançar em breve e que, embora a cláusula de rescisão do atacante seja de 120 milhões de euros, os gaúchos estariam dispostos a negociar o jogador por 25 milhões de euros.

Everton tem 24 anos e é um dos destaques não só do time tricolor, como também do futebol nacional, tanto que é nome constante na seleção brasileira.

Com isso, o Record destacou a “margem de progressão” do atleta, que o poderia fazer com que o Benfica lucrasse em um negócio futuro.

Campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pelo Grêmio, o atleta foi também peça importante da seleção brasileira na conquista da Copa América em 2019.