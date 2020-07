Grêmio encaminha transferência de meia para o futebol europeu; multa do atleta passa dos R$ 450 milhões

Além de discutirem algumas questões da tratativa, conforme informações do GloboEsporte.com, os times ainda esperam a conclusão do Campeonato Português – que tem sua última rodada agendada para o próximo dia 25 – para avançarem no processo de transferência do talento de 20 anos.

Até por isso, o meia deve viajar apenas em agosto.

Além de manter o destino do garoto em sigilo, o Imortal também não revela os valores envolvidos na negociação ou o tempo do novo vínculo. Internamente, apesar dos avanços do negócio, a tratativa não agrada a todos, visto que há dirigentes que defendem que o garoto deveria ser lapidado por Renato Portaluppi antes de deixar a Arena.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.