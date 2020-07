Grêmio faz atividade técnica e tática em treino final antes da última rodada do Gauchão

Na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou o treino final do Grêmio antes da 6ª e última rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. No CT Luiz Carvalho, o elenco tricolor realizou uma atividade técnica e tática, com foco no posicionamento.

Os jogadores gremistas foram divididos em dois times para a realização do trabalho de dois toques. A etapa final do treinamento foi destinada à cobranças de falta e treinamento de bola parada.

O Grêmio vai enfrentar o Novo Hamburgo na quarta-feira, às 15h (horário de Brasília) na Arena Alviazul, em Lajeado. Em entrevista coletiva, o zagueiro David Braz falou sobre o duelo e comentou sobre a oportunidade em retornar aos gramados pela primeira vez desde a pandemia de covid-19.

“A gente sabe da dificuldade que será esse próximo jogo e, se confirmar a mudança na equipe, de eu ter a oportunidade, vou procurar aproveitar da melhor maneira possível e ajudar o Grêmio em busca da vitória e a terminar na primeira colocação da classificação geral”, disse o defensor.

Líder do Grupo B do segundo turno do Gauchão, com 13 pontos, o Grêmio já está classificado para as semifinais do torneio. Um empate contra o Novo Hamburgo garante o Tricolor na primeira colocação geral.