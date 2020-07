Grêmio fica no empate sem gols com o Novo Hamburgo e confirma liderança do Grupo B

Grêmio jogou com o time reserva e não conseguiu balançar as redes contra o Novo Hamburgo

O Grêmio confirmou a liderança do Grupo B da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, o Tricolor entrou com uma escalação alternativa para enfrentar o Novo Hamburgo, no Estádio Alviazul, pela última rodada, e ficou no empate sem gols.

Com o resultado, o Imortal chega a 14 pontos conquistados no primeiro lugar da chave, três a mais que o segundo colocado Esportivo, que venceu o Juventude e também se classificou. Já o Anilado contou com a derrota da equipe alviverde para avançar na segunda posição do Grupo A, com oito pontos. O Internacional, com 11, terminou como líder da chave.

Agora, o Grêmio e Novo Hamburgo voltam a duelar em busca de uma vaga na decisão do segundo turno do estadual. Inter e Esportivo fazem a outra semifinal. Os confrontos ainda não têm data e local definidos.

O jogo

Com um time reserva em campo, o Grêmio apresentou dificuldades no setor de criação durante o primeiro tempo. O Tricolor tentou atacar, principalmente, com bolas longas e não teve sucesso. O lance de mais perigo veio aos 17 minutos, quando Lucas Silva lançou para Luciano dentro da área, e o camisa 9 desviou, exigindo boa defesa de Jacsson.

O Novo Hamburgo, por sua vez, não conseguiu ameaçar a meta do time comandando pelo técnico Renato Gaúcho. A principal jogada ofensiva do Anilado veio aos 36 minutos, mas não chegou a assustar os adversários. Em cobrança de falta da intermediária, Zé Mário achou Juba na área e o atacante girou para bater. No entanto, David Braz se jogou e bloqueou o chute.

Para a segunda etapa, o comandante gremista resolveu tentar mudar a postura do ataque ao colocar Isaque no lugar de Thaciano. Contudo, a primeira chance foi criada pelo Novo Hamburgo. Logo no primeiro minuto, Zé Mário cruzou na área, a bola passou por todo mundo e ficou viva. Após bate-rebate, Bertotto dominou e bateu por cima do gol de Paulo Victor.

O Tricolor respondeu aos 11 minutos. Luciano recebeu lançamento na entrada da área e, livre, tentou dar um carrinho para finalizar, mas não conseguiu colocar força na bola. Aos 23, o atacante desperdiçou mais uma grande chance. Pepê ganhou na velocidade do marcador e do goleiro Jacsson e escorou para Luciano, que mandou para fora.

Aos 39 minutos, o Anilado chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado. Kayron recebeu nas costas da defesa pela esquerda e chutou na saída de Paulo Victor para marcar. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento, fazendo persistir o empate sem gols até o apito final.

FICHA TÉCNICA

NOVO HAMBURGO 0 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio Alviazul, Lajeado (RS)

Data: 29 de julho de 2020 (quarta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Assistentes: Leirson Peng Martins e Claiton Timm

Cartões amarelos: Gian Costa (Novo Hamburgo)

NOVO HAMBURGO: Jacsson; Gian Costa, Moisés, Diego Ivo (Kesley) e Zé Mário; Chicão, Bertotto e Mossoró (Guto); Matheus Lagoa, Juba e Kayron.

Técnico: Márcio Nunes

GRÊMIO: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Paulo Miranda (Rodrigues) e Guilherme Guedes; Darlan, Lucas Silva, Patrick (Rildo) e Thaciano (Isaque); Pepê e Luciano.

Técnico: Renato Gaúcho