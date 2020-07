Grêmio quer lateral Diogo Barbosa, do Palmeiras, por empréstimo

O Grêmio tem interesse na contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras.

A informação foi dada pela Rádio Gaúcha e confirmada pela ESPN.

Segundo apurou a reportagem, a vontade dos gaúchos é ter o jogador de 27 anos por empréstimo.

No entanto, esse tipo de modalidade de negócio não interessa ao Alviverde.

O time palestrino sabe que Matías Viña, atual titular da ala esquerda palmeirense, será constantemente convocado pela seleção uruguaia.

Com isso, Diogo Barbosa deve ter bastante espaço no decorrer da temporada, que só terminará em 2021 por causa da paralisação pela pandemia de COVID-19.

