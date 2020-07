Grêmio realiza treinos técnicos e táticos de olho na semifinal do Gauchão

Nesta sexta-feira, o Grêmio deu continuidade a sua preparação para a semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que ocorre no próximo domingo, às 19h (de Brasília), diante do Novo Hamburgo.

Sob supervisão do técnico Renato Portaluppi, o elenco tricolor foi submetido a ajustes técnicos e táticos. Os jogadores realizaram atividades em espaços de campo reduzido.

Além dos treinos em campo, o grupo também passou por testes de covid-19. Os resultados devem sair apenas no sábado.

Amanhã, o Grêmio realiza mais uma sessão de treinamentos, encerrando a sua preparação para encarar o Novo Hamburgo, pela semifinal do Gauchão. Pela primeira vez após a retomada, o Tricolor poderá mandar a partida em sua Arena, em Porto Alegre.