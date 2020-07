Grêmio rememora primeiro gol de Renato Gaúcho pelo clube há 38 anos

[ad_1]



O primeiro gol de Renato Gaúcho como jogador profissional completa 38 anos neste sábado, e o Grêmio lembrou a data pelas redes sociais.

No dia 25 de julho de 1982, o jovem atacante, na época com 20 anos, saiu do banco de reservas para marcar o único gol da vitória do Tricolor sobre o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.

Parece que foi ontem, mas já faz 38 anos que o homem-gol marcou pela primeira vez jogando pela equipe profissional do Tricolor. Nesta partida, Renato saiu do banco para marcar o único gol da nossa vitória sobre o Novo Hamburgo pelo Gauchão de 1982. #Imor7al #VamosTricolor 🧞‍♂️⚽🇪🇪 pic.twitter.com/zNHcdRRth6 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 25, 2020

Era o terceiro ano de Renato na equipe principal, depois de já ter sido aproveitado poucas vezes em 1980 e 81. Naquele estadual, o Internacional acabou campeão, vencendo a o Grêmio na final.

O casamento entre o atacante e o clube durou mais quatro anos, muito vitoriosos. Em 87, ele se transferiu para o Flamengo, e retornou ao Tricolor em 91. Somando as duas passagens, Renato acumula 197 jogos e 54 gols.