Grêmio trabalha estratégia para partida pelo Gauchão no domingo

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta sexta-feira para mais uma sessão de treinamentos. As atividades, desta vez, foram realizadas no CT Hélio Dourado, onde será realizada a partida contra o Ypiranga pelo Campeonato Gaúcho.

Os trabalhos foram focados na estratégia que a equipe irá utilizar no confronto. A comissão técnica aproveitou a sessão para treinar jogadas e implementar ajustes táticos.

No entanto, o time que vai a campo só será definida após os resultados da bateria de testes para covid-19 feita pelos jogadores também nesta sexta. Caso os diagnósticos sejam negativos, o técnico Renato Portaluppi pode repetir a escalação usada no Grenal 425, quando o Tricolor derrotou o rival por 1 a 0.

Para o lugar de Cortez, que foi contaminado pelo coronavírus, o jovem Guilherme Guedes foi o escolhido do treinador no clássico. O jogador comentou para a assessoria do clube sobre sua participação na vitória gremista.

“Foi muito especial. Um sonho de criança realizado. Dentro de campo eu ficava imaginando… Olhava para o lado e tinha Kannemann e Geromel, olhava para a frente e via o Everton. Do outro lado, Maicon e Jean Pyerre. São caras que eu sempre vi na televisão. Eu estava muito feliz lá dentro, defendendo um clube que eu amo”, declarou.

A equipe ainda deve realizar mais um treinamento na manhã deste sábado. O confronto contra o Ypiranga será no domingo às 11 horas (Brasília), pela 5ª rodada da segunda fase do Gauchão.