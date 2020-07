Grey’s Anatomy tira coelho da cartola para salvar a vida de Richard Webber · .

[Atenção: este texto contém spoliers]

Enfim terminou a saga penosa de Richard Webber (James Pickens Jr.) em Grey’s Anatomy. O final da 16ª temporada, exibido nesta terça-feira (7) no Sony Channel, culminou não apenas com um diagnóstico, mas também com a salvação do cirurgião. Para tanto, a série hospitalar contou com um herói improvável.

De todo o corpo médico que faz parte de Grey’s Anatomy, Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) foi o que mais sofreu nesta temporada. E foi um martírio completo, atacado por familiares, ex-namorada e patroa. Ironicamente, foi ele quem descobriu o que estava acontecendo com Richard, algo que nenhuma das nove mentes brilhantes reunidas por Miranda Bailey (Chandra Wilson) havia conseguido.

Esse truque retirado da cartola serviu como uma alívio para Andrew. Ele recebeu um tratamento hostil (às vezes com razão) em seu lugar de trabalho. Mas muitos não o olharam com respeito, como um profissional digno e capaz. Dedicado, ele seguiu as dicas da parceira Lauren Riley (Shoshannah Stern), especialista em diagnósticos, e devorou livros para achar uma solução do caso.

O esforço de Andrew serviu como contraponto ao que se via ao redor de Richard. Após duas semanas de testes sem parar, houve um conformismo, principalmente de Catherine Fox (Debbie Allen), sua mulher, de que o cirurgião tinha mesmo Alzheimer. Outros médicos lavaram as mãos quanto a isso, exceto por Meredith Grey (Ellen Pompeo), que batia o pé dizendo que ele não tinha essa doença.

Prestes a fazer uma biópsia de nervo, Andrew interrompeu o procedimento para compartilhar o que achou. Ele disse que o quadril que Richard tinha, resultado de uma cirurgia, era de cobalto. E o metal estava correndo o corpo dele, causando todos aqueles sintomas (perda de memória, tremedeira, por exemplo) –o nível de cobalto na corrente sanguínea chegou a 200. A média normal em uma pessoa é oito.

Foram feitos novos exames, e Richard testou positivo para intoxicação por cobalto. Rapidamente ele foi para a mesa de cirurgia, ficando aos cuidados do ortopedista Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack), que removeu o quadril e o substituiu por um novo em folha. A operação foi um sucesso, e Richard voltou a si. Um sinal disso foi a repulsa imediata que ele mostrou contra Catherine, de quem ainda está separado.

Tratado com rispidez, Giacomo Gianniotti sofre com problemas mentais em Grey’s Anatomy

Final seria outro

A 16ª temporada de Grey’s Anatomy terminou antes da hora, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que forçou o drama a cancelar quatro episódios previamente programados. Sem querer querendo, esse capítulo serviu como o de despedida de temporada com muito drama, suspense e revelações que caíram bem. Sem contar esse sofrimento todo de Richard Webber.

Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) entrou em trabalho de parto e deu à luz seu filho com Link, o que tem tudo para ser uma história feliz daqui para frente, desde que os roteiristas não aprontem das suas.

Grey’s Anatomy também foi muito Grey’s Anatomy no triângulo amoroso sem sal entre Teddy Altman (Kim Raver), Tom Koracick (Greg Germann) e Owen Hunt (Kevin McKidd). Era o dia de casamento de Teddy com Owen, mas antes disso ela teve um encontro quentíssimo com Tom, com direito a sexo e gemidos vazando em uma conversa de telefone que Owen ouviu ao receber uma ligação involuntária de Teddy.

Ele não precisou gastar seus neurônios de cirurgião para somar um com um e percebeu com quem sua noiva estava. Acontece que Teddy teve aquele momento para ser um ponto-final na sua história com Tom. Agora o que importava era o seu casamento e vida ao lado de Owen.

Mas ela ficou no vácuo, vestida de noiva, ao saber que Owen cancelou o casamento, alegando ter uma cirurgia urgente para fazer. Agora o fã terá de esperar a estreia da já confirmada 17ª temporada para saber onde esse rolo entre os três vai parar.

