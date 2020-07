Griselda dá voadora em matador e salva Antenor de morrer enforcado · .

Griselda (Lilia Cabral) vai bancar a heroína e enfrentará um matador que estará enforcando Antenor (Caio Castro) em Fina Estampa. Ela dará uma voadora no bandido para arrancá-lo de cima do seu filho. Mesmo jogada longe pelo brutamontes, a Pereirão se levantará e voltará a agredir o assassino contratado por Tereza Cristina (Christiane Torloni) para acabar com a vida do estudante de Medicina.

As cenas irão ao ar no começo do próximo mês. A essa altura, a mãe de Patrícia (Adriana Birolli) estará tomada pelo ódio, já que Antenor será o responsável por dar o pontapé inicial para escancarar o segredo que ela faz de tudo para esconder.

Depois que pegar o computador de Marcela (Suzana Pires) e ver o vídeo deixado pela jornalista, o universitário mostrará à ex-sogra que sabe que ela é filha de uma empregada que morreu louca. Ele ainda dará um jeito de repassar o depoimento de Marcela para um repórter do Diário de Notícias.

Será graças à reportagem que todos descobrirão que supostamente a esnobe não nasceu rica, como adora se gabar. Ela, então, mandará Ferdinand (Carlos Machado) sequestrar o ex-noivo de sua filha e matá-lo. Antenor escapará de tiros e só não será executado por causa da incompetência do capanga da madame, que deixará sua vítima insconsciente, mas viva, em um matagal.

O personagem de Caio Castro será encontrado por caçadores e levado para um hospital. No leito, já se recuperando, novamente ele será atacado por um matador do bando do ex-sargento. Griselda voltará após ter ido embora com os filhos só porque Patrícia terá esquecido uma bolsa ao lado da cama do amado.

‘Não se preocupe, Patrícia, eu pego sua bolsa e mando entregar na sua casa”, dirá a milionária ao telefone. Ela entrará no quarto e verá o homem com um cordão enforcando Antenor.

“Que droga é essa? Filho da mãe, assassino, desgraçado, bandido, socorro! Tem um assassino querendo matar meu filho”, gritará a supermãe. O homem correrá. Griselda e seguranças dos hospital irão atrás. “Você não tem como fugir, se entrega”, berrará Griselda pelos corredores da instituição de saúde do folhetim de Aguinaldo Silva.

