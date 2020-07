Griselda espia queda de Tereza Cristina como se fosse reality show · .

Escondida atrás da porta, Griselda (Lilia Cabral) acompanhará a queda de Tereza Cristina (Christiane Torloni) como se fosse um reality show em Fina Estampa. Depois de quase assassinar Beto Júnior (Danilo Sacramento), a socialite será obrigada a assumir na frente de toda família que, na verdade, é filha de uma empregada.

De posse de informações privilegiadas, o jornalista confrontará a megera sobre o seu passado. “Você confirma que não é filha legítima dos Buarque Siqueira? E confirma que sua mãe verdadeira era Carlota Valdez, a empregada deles que morreu louca num hospício?”, questioná o repórter, sem saber o perigo que está correndo.

Contra a parede, a “jacaroa do Nilo” tentará subornar o jovem. “Que tal US$ 1 milhão numa conta no exterior?”, dirá ela, que ainda se mostrará disposta a triplicar o dinheiro em troca de silêncio nas cenas que serão exibidas a partir do dia 21.

Diante da negativa do repórter, a antagonista de Christiane Torloni pedirá para que ele a acompanhe até seus aposentos, pronta para lhe dar de uma rasteira. Prestes a empurrá-lo da escada maldita, a cascavel será impedida por René Junior (David Lucas). “Mãe, não faça isso, pelo amor de Deus”, implorará o jovem.

Atrás da porta

Ao perceber que escapou da morte, Beto deixará a mansão sob o aviso de que fez uma cópia de seu dossiê sobre Tereza Cristina para caso algo lhe acontecesse. Ele passará pela protagonista de Lilia Cabral, que ouvirá tudo atônita na entrada da “pirâmide” da “divina Ísis”.

Enquanto isso, lá dentro, René (Dalton Vigh) tentará acalmar o caçula. “Quer dizer que meus avós não são seus pais?”, perguntará o menino. “Esse gosto por socializar com essa gentinha de baixa estação, posso dizer que vocês são fiéis às origens. Vocês não são filhos ou netos de uma família tradicional”, responderá a perua.

Irritado com a rispidez da mulher, René será curto e grosso. “O que a sua mãe está querendo dizer há meia hora é que ela é adotada”, revelará o chef de cozinha. Além de Griselda, Crô (Marcelo Serrado) também escutará a revelação atrás da porta, estarrecido, no folhetim de Aguinaldo Silva.

