Griselda mete a mão no bolso por podre de Tereza Cristina · .

Griselda (Lilia Cabral) não terá pena de torrar R$ 5 milhões para descobrir o segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) em Fina Estampa. A quantia será exigida por Íris (Eva Wilma) como recompensa por dar com a língua nos dentes. A mãe de Álvaro (Wolf Maya), no entanto, desistirá do negócio para salvar a vida de Alice (Thaís de Campos).

Pereirão não pensará duas vezes em procurar a trambiqueira para lhe oferecer rios de dinheiro pelo podre da rival, nas cenas que serão exibidas na próxima terça-feira (14). “Quanto você quer para me contar o segredo da sua sobrinha?”, oferecerá a mãe de Amália (Sophie Charlotte).

A golpista exigirá o mesmo montante que Teodora (Carolina Dieckmann) pediu para abrir mão da guarda de Quinzinho (Gabriel Pelícia). “Se você tentar me passar a perna, quem vai arrancar o seu pescoço sou eu”, alertará a protagonista.

A vilã vivida por Christiane Torloni, no entanto, vai ser mais rápida do que a ex-mulher de Pereirinha (José Mayer). Ela mandará Ferdinand (Carlos Machado) sequestrar Alice para impedir sua tia de abrir a boca no capítulo de quarta (15).

Prestes a dar um fim no mistério, a personagem de Eva Wilma será interrompida por telefonema de sua comparsa. “Pelo amor de Deus, Íris. Se você preza esta sua amiga que lhe preza, atenda ao pedido que vou lhe fazer. Não conte nada para Griselda sobre Tereza Cristina. Nem uma vírgula! Ou então nunca mais me verá viva”, implorará ela.

Contra a parede, a sogra de Zambeze (Totia Meireles) vai desfazer o acordo com a faz-tudo. “Vão matar a minha querida. E se matarem, a vida para mim não vale mais nada”, soltará a picareta no folhetim de Aguinaldo Silva.

Griselda (Lilia Cabral) observa Íris (Eva Wilma) receber ligação misteriosa no folhetim das nove

Resumo dos capítulos

Segunda, 13/7 (Capítulo 97)

René Junior afirma a Griselda que seu pai deixará sua casa, e ela deduz que Tereza Cristina descobriu seu segredo. Griselda manda Severino impedir a entrada de Tereza Cristina no Brasileiríssimo. Glória marca um encontro com Beatriz na pizzaria.

Chiara tenta ser simpática quando Fábio diz que ela gostará de conhecer Letícia. Enzo conta para Danielle que viu Glória e Edvaldo na pizzaria. Luana avisa a René que ele terá uma grande decepção.

Terça, 14/7 (Capítulo 98)

René fica intrigado com o pressentimento de Luana. Tereza Cristina invade o restaurante e conta para René que Griselda é a investidora do Brasileiríssimo. Danielle revela para Beatriz que ela e Guilherme são pais biológicos de uma criança.

Griselda tenta se explicar para René. Danielle conta para Beatriz que Esther deu à luz sua filha biológica. René avisa a sua equipe que ficará no Brasileiríssimo somente até Griselda arrumar outro chef. Teodora volta, e Pereirinha e Enzo se surpreendem. René busca suas coisas na casa de Griselda.

Quarta, 15/7 (Capítulo 99)

Griselda tenta argumentar com René, mas ele não a perdoa. Pereirinha e Enzo estranham a quantidade de malas de Teodora. Tereza Cristina acredita que Griselda conheça seu segredo. Chiara procura Letícia.

René e Tereza Cristina se preocupam com o sumiço do filho. Tereza Cristina suspeita que o amigo secreto de Crô ainda esteja vivo. Beatriz ameaça contar para Esther sobre sua filha, e Danielle se desespera. Griselda oferece dinheiro para Íris revelar o segredo de Tereza Cristina.

Quinta, 16/7 (Capítulo 100)

Crô avisa a Tereza Cristina que Griselda estava com Íris. Pereirinha garante a Enzo que descobrirá o mistério que envolve o enriquecimento repentino de Teodora. Rafael se emociona ao pensar em seu filho com Amália. René afirma que não perdoará Griselda e a compara a Tereza Cristina.

Esther comenta com Guaracy sobre sua desconfiança com Beatriz. Tereza Cristina manda Ferdinand sequestrar Alice. Teodora procura Wallace. Alice avisa a Íris para não revelar o segredo de Tereza Cristina para Griselda.

Sexta, 17/7 (Capítulo 101)

Íris fica apavorada com a ligação de Alice. Álvaro invade a suíte de Tereza Cristina e ouve Ferdinand falando com ela ao telefone. Ferdinand dopa Alice e a atira em uma estrada deserta. Álvaro conta para a prima que descobriu o seu segredo.

Griselda invade o quarto de Tereza Cristina, mas é impedida por Crô de chamar a polícia. Antenor descobre o segredo de Tereza Cristina. Tereza Cristina diz a Ferdinand que deseja ver Quinzé morto. Antenor procura Griselda.

Sábado, 18/7 (Capítulo 102)

Griselda hesita em revelar o segredo de Tereza Cristina. Esther fala com Danielle sobre Beatriz. Ferdinand arma um plano contra Quinzé. Álvaro decide contar o segredo de Tereza Cristina para Zambeze. Íris garante a Alice que não irá mais chantagear ninguém.

Álvaro implora a Griselda que não conte o segredo. René Junior desliga o celular na cara de Tereza Cristina. René aceita a sugestão de Tereza Cristina e leva para Griselda o cheque com o valor de seu investimento no Brasileiríssimo.

