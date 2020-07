Grupo de Transição do Grêmio retoma treinamentos presenciais

Nesta segunda-feira, o Grupo de Transição do Grêmio se reapresentou no CFT Hélio Dourado e estabeleceu a retomada dos treinamentos presenciais. As atividades foram voltadas para a parte física, com todos os membros da comissão técnica utilizando máscaras de proteção.

O elenco deu início aos trabalhos fazendo uso da estrutura local e seguindo as rígidas regras de prevenção adotadas pelo Tricolor. Segundo Kevin Krieger, diretor da equipe, todos se empenharam no desenvolvimento de um protocolo de segurança eficaz.



Grupo de Transição do Grêmio voltou aos treinos nesta segunda (Foto: Divulgação/Grêmio)

“Planejamos esse retorno aos gramados com muita cautela, dentro de todos os parâmetros e protocolos de saúde estabelecidos. Esta volta é importante e necessária para estarem todos aptos para dar suporte ao elenco profissional, assim como fazer os ajustes visando às competições que se avizinham”, declarou Kevin.

“Após três meses com atividades à distância, o convívio no dia a dia com os trabalhos no campo, evoluindo a parte física inicialmente e as atividades técnicas e táticas, proporcionam uma melhora na questão anímica de todos atletas e da comissão técnica”, completou.

Para que os jogadores possam recuperar a boa forma, a comissão separou os treinamentos em três fases. O técnico Thiago Gomes explicou como cada uma delas será aplicada. “Na primeira, vamos focar na parte técnica e tática individualizada, por posição. Em um segundo momento, vamos dividi-los em pequenos grupos, desenvolvendo também a parte tática para ajustar as linhas por setores, a movimentação dos volantes e assim por diante”, disse o treinador.

“Na terceira fase iremos chegar na parte coletiva, quando teremos a expectativa de marcar amistosos. Planejamos dessa forma para fazer a evolução deles de forma gradual e minimizar o risco de lesões, sabendo que tem um bom tempo até o Brasileiro de Aspirantes, além de mantê-los aptos para servir ao profissional em caso de necessidade”, acrescentou.

O equipe retoma as atividades como preparação para o Brasileirão de Aspirantes. O torneio começa no dia 18 de outubro e se estende até 21 de janeiro do ano que vem.