Guardiola elogia Real Madrid, mas elege outro clube como o rival mais duro que já enfrentou

Pep Guardiola está temoroso com o confronto com o Real Madrid valendo vaga nas quartas de final da Champions League, apesar do seu Manchester City ter a vantagem do empate e de jogar em casa, na próxima sexta-feira (7). Mas, mesmo fazendo muitos elogios ao rival e a Zinedine Zidane, o treinador elegeu o Liverpool de Jürgen Klopp como o time mais duro que já enfrentou.

“Sim, de longe”, disse, em entrevista para a DAZN, nesta sexta (31). “Ele domina todos os adversários. E, se você se deixar dominar, ele trancará você na área e você não sairá mais”.

“Eles são muito rápidos indo para trás. Eles são muito fortes na estratégia. Os jogadores têm grande força mental. Foi o rival que mais me fez pensar em como vencê-lo”, completou.

Os embates entre City e Liverpool tem ganhado uma história particular nas últimas temporadas, mas os Reds sorriram mais na atual temporada, ao levantar a taça da Premier League após um jejum de 30 anos.

No entanto, Guardiola foi forjado como técnico com duelos igualmente pegados entre seu Barcelona, com Messi, e o Real Madrid de José Mourinho e com Cristiano Ronaldo.

“Eu sempre disse que o Real Madrid é um time muito forte na história, o que me ajudou a ser um treinador melhor com partidas e competições difíceis com José Mourinho, Pellegrini e todos os treinadores que vieram depois. Mas, se você me perguntar qual foi o rival mais difícil para encarar, foi o Liverpool”, disse o catalão, reforçando sua admiração pelo trabalho de Klopp.

Sobre o confronto contra o Real na próxima semana, Guardiola disse que não está convencido de que a vitória do City por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu signifique uma folga. Ele prevê muita dificuldade para eliminar o maior campeão do torneio.

“Não adianta pensar nessa vantagem porque se tem um time capaz de conseguir uma virada é o Real Madrid. Você espera isso do Barcelona e do Bayern de Munique também. São clubes que conhecem bem essas competições e sabem o que fazer”.

“Zidane não conseguiu o que conseguiu sem mérito. Ele venceu três vezes a Champions League e tirou duas Ligas do Barcelona, um torneio que o Barça dominou na década. Isso mostra a capacidade dele como treinador, e do Real como time”, completou Guardiola.