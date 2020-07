Guardiola felicita pupilo Torrent, novo técnico do Flamengo: ‘Aproveite’

Através de suas redes sociais oficiais, Pep Guardiola parabenizou o seu ex-assistente Domènec Torrent, que foi contratado para ser técnico do Flamengo.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Felicidades. Aproveite!”, postou o staff do técnico do Manchester City, em cima do tweet do Flamengo confirmando Torrent.

O catalão de 58 anos chega ao Flamengo para substituir Jorge Jesus, que voltou ao Benfica. Ele estava na MLS, no New York City.

Torrento trabalhou entre 2007 e 2018 como assistente de Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City.