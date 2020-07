Guarín e Vasco não entram em acordo e colombiano segue com futuro em aberto

Nesta terça-feira (7), conforme informações do GloboEsporte.com, o volante se reuniu no estádio com o presidente vascaíno Alexandre Campello, com o vice de futebol, Jose Luís Moreira, e com o executivo da pasta, André Mazzuco, para falar de seu futuro. Ao termino do encontro, ele foi embora sem se despedir de funcionários e companheiros e sem definições sobre a sequência de sua carreira.

Até o momento, apesar da pressa da diretoria em se acertar o quanto antes com o colombiano, não há nenhuma certeza sobre o que vai acontecer. Cabe salientar que a continuidade do relacionamento entre Guarín e Vasco não está descartada.



