Guia orienta como atuar pela educação inclusiva durante a pandemia

A educação inclusiva também foi afetada pela pandemia do novo coronavírus. Com a necessidade de isolamento social, esse público precisou se afastar das atividades sociais nas escolas, além da aprendizagem, claro.

Com isso, estratégias precisam ser criadas para que crianças e jovens com deficiências físicas, intelectuais e transtornos de aprendizagem sejam amparados nesse momento complicado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 15% da população no mundo todo vive com algum tipo de deficiência. No Brasil, segundo dados do IBGE, 45 milhões de pessoas se enquadram nesse grupo.

Cartilha de orientação sobre educação inclusiva

Para promover o conhecimento a respeito da educação inclusiva no contexto da pandemia da Covid-19, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou um guia para informar como agir, cobrar e trabalhar pela educação de maneira colaborativa.

Foram reunidas diversas organizações que atuam em prol da educação brasileira inclusiva, como Escola de Gente, Mais Diferenças e o COLETIVXS para elaborar essa cartilha.

O material é voltado para profissionais e a comunidade que se interessam em ajudar de alguma forma as pessoas com deficiência diante do cenário de pandemia no qual estamos vivendo.

No guia o contexto geral da pandemia no mundo e no Brasil é explorado inicialmente. A partir daí, é falado sobre os diversos desafios da educação enquanto ocorre o distanciamento social por conta do coronavírus.

Lembrando que o foco é nas pessoas com deficiência, mostrando como há exclusão, assim como complexidade na aprendizagem delas estando distantes da escola.

Afinal, a desigualdade no País faz com que essas pessoas não tenham recursos tecnológicos, materiais adequados e nem condições de contratar profissionais da área para auxiliar no dia a dia. Ou seja, é fácil de ficarem à margem da sociedade em fases normais, imagine se tratando nesse período.

O guia também traz recomendações internacionais da área educacional para a inclusão desses estudantes, artigos da legislação brasileira referentes ao tema e como o poder público e as escolas têm se mobilizado.

Confira o guia completo da Campanha neste link.

Sem dúvidas esse é um dos assuntos que devem estar sempre vigentes, principalmente em épocas de caos sociais, como a que o mundo enfrente agora. E você, como pode ajudar nesse sentido?