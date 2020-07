Gustagol é anunciado em time da Coreia do Sul

O Jeonbuk Motors enfim anunciou a contratação do atacante Gustavo, ex-Corinthians, na manhã desta quarta-feira.

O jogador de 26 anos, inclusive, já falou como novo reforço da equipe coreana.

“Estou esperando há muito tempo para usar o uniforme de Jeonbuk. Quero ir para campo com meus colegas de equipe o mais rápido. Farei o possível para me dedicar à equipe, para que Jeonbuk possa chegar ao topo da liga e da Ásia”, comentou.

Depois de duas passagens pelo Corinthians, Gustavo foi negociado por 3 milhões de dólares, cerca de R$ 16.3 milhões, segundo apurou a Gazeta Esportiva no último dia 9. Deste valor, o Criciúma detém 35%, o Corinthians outros 30%, além do Taboão da Serra, dono de 20%, e o Internacional de Porto Alegre, responsável por 15%.

A vida é feita de ciclos e desse me despeço do Sport Club Corinthians, clube no qual cheguei em 2016 e vivi momentos maravilhosos juntamente com todos atletas, comissões técnica e demais funcionários do clube. Sem dúvida alguma um clube marcante na minha carreira profissional que serei eternamente grato e sempre terei um carinho especial. Saio com a sensação de sonho realizado, de gratidão e honra de ter vestido esse manto. Obrigado à toda Direção pelo apoio de sempre! Obrigado Fiel por sempre me apoiar nos momentos difíceis e juntos comemorarmos gols, vitórias e título, sempre levarei o “Bando de Loucos” com muito carinho no meu coração. #VaiCorinthians⚫️⚪️ #maximorespeito #gustagol