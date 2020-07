Há seis anos, cobra perdeu espaço em novela após deixar atriz apavorada · .

Seis anos antes de a naja encontrada em Brasília virar manchete em jornais do Brasil inteiro, outra serpente gerou bastante repercussão na mídia. Na novela Em Família (2014), a personagem Shirley (Vivianne Pasmanter) tinha como animal de estimação uma cobra, mas a atriz ficou apavorada ao levá-la para casa e testemunhar uma cena assustadora. Vivianne Pasmanter, depois disso, se recusou a contracenar com a venenosa.

Na trama de Manoel Carlos, Shirley era uma mulher excêntrica, uma vilã que gostava de causar. Por isso, frequentemente aparecia com seu animal de estimação nada convencional: uma cobra. “Ela é mansa, não faz mal a ninguém. Vem, Serafina, vem com a mamãe”, disse a personagem em uma cena em que a réptil saía da gaiola dentro de um avião.

“Tive medo, normal. A primeira vez [em que tive contato com a cobra] foi um pânico. Mas foi [só] nos primeiros três minutos. Depois passou o pânico, e eu gosto, é um bicho gostoso. Você sente, ele vai passando em você, vai te massageando”, contou a atriz em entrevista ao Gshow.

Mas não foi tão fácil assim para Vivianne se livrar do pânico de cobra. No início da novela, a atriz fez questão de levar Serafina, uma jiboia bem grande, para casa. A ideia é que ela pudesse se aproximar do animal, criar uma “química”.

O bicho, no entanto, não parecia estar tão disposto a ter uma relação amigável com Vivianne. Segundo o jornal Extra, uma noite a atriz viu a cobra totalmente estática debaixo de sua cama. Ela ligou para o treinador do animal, que a alertou: “Cuidado, ela está para te dar o bote!”.

A atriz ficou apavorada e, após devolver o animal para a produção, se recusou a contracenar com ele. A equipe sugeriu até “contratar” outra cobra, mas a ideia não foi adiante. Cenas tiveram de ser reescritas, sem a participação de Serafina.

O réptil não chegou a ser demitido de Em Família, mas sua participação foi reduzida. Aos poucos, Vivianne foi se sentindo melhor na presença do bicho, e ele permaneceu no elenco até o fim da novela.

