HBO estuda ressuscitar versão americana de Sessão de Terapia · .

A premiada In Treatment (2008-2010) pode ser ressuscitada pela HBO em plena pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A atração americana seria uma aposta do canal premium no meio de incertezas em Hollywood. A série é baseada na produção israelense BeTipul (2005-2008), que no Brasil gerou o drama Sessão de Terapia, disponível no Globoplay.

De acordo com o site TV Line, a HBO “explora” a ideia de trazer In Treatment de volta. Poderia ser tanto com o protagonismo de Paul Weston (Gabriel Byrne) ou com um novo terapeuta no centro da história. Sucesso no final da década passada, a série teve 106 capítulos espalhados em três temporadas.

A estrutura seria a mesma, já conhecida do público. Em cada dia da semana, o terapeuta protagonista receberia clientes em sua casa. Sendo que em um desses dias o papel se inverteria, com ele sendo o paciente em uma sessão de terapia.

Essa dinâmica até facilitaria as gravações dos novos episódios a toque de caixa. Pois há somente duas pessoas em cena em boa parte dos capítulos, uma distante da outra, como ocorre em uma sessão de verdade. Não seria problema obedecer as recomendações de distanciamento para evitar o contágio da Covid-19. Há ainda a opção de fazer as sessões online, utilizando plataformas de videoconferência.

Durante sua exibição na HBO, In Treatment foi reconhecida pelo público e imprensa. Foram sete indicações ao Emmy, com duas vitórias (estatuetas recebidas pelos atores Dianne Wiest e Glynn Turman). No Globo de Ouro foram cinco indicações e um troféu ganho por Byrne.

A versão brasileira de Sessão de Terapia foi exibida pelo GNT (as três primeiras temporadas) entre 2012 e 2014. O terapeuta Theo Cecatto, vivido por Zecarlos Machado, foi o protagonista. No ano passado, o Globoplay resgatou a série, agora com os atores Selton Mello e Morena Baccarin encabeçando a produção.

