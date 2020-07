HBO Max libera vídeo com cenas de novos conteúdos originais

O HBO Max divulgou um vídeo com cenas de vários títulos já disponíveis ou que em breve chegarão ao serviço de streaming. A prévia, repleta de atrações para todos os públicos, apresenta pela primeira vez vindouras produções de cineastas famosos, como Steven Soderbergh (Precisamos Falar Sobre o Kevin) e Ridley Scott (Blade Runner: O Caçador de Androides), porém sem definição de datas dos lançamentos.

Dentre as novidades, o filme Let Them All Talk, dirigido por Soderbergh e protagonizado por Meryl Streep (O Diabo Veste Prada), será centrado em uma aclamada autora que passará por uma jornada de autodescoberta, ao lado de velhos amigos. O elenco contará com outros nomes de peso, como Dianne Wiest (Hannah e suas Irmãs) e Candice Bergen (Sex and the City).

Raised by Wolves, série de ficção científica comandada por Scott. Apesar de não revelar muitos detalhes sobre a trama, os trechos indicam que a história terá como ambientação um planeta misterioso, no qual androides criarão crianças para a construção de uma nova civilização. Vale apontar as belas paisagens e efeitos visuais da atração, bem como momentos assustadores e de ação. Confira!

“Temos a honra de trabalhar com alguns dos melhores contadores de histórias da indústria. Estamos orgulhosos de fornecer a eles uma plataforma para compartilhar suas vozes autênticas”, disse Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment.

O vídeo também inclui cenas de The Flight Attendant, série limitada de drama criada e estrelada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory). O enredo trará a atriz como comissária de bordo, que após acordar em um quarto de hotel descobrirá um corpo ao seu lado e pensará se ela poderá ter sido a assassina.

Além desses, há trechos de The Undoing, com Nicole Kidman, a estreante I May Destroy You, teaser da próxima temporada de Doom Patrol, entre muitos outros. Dentre eles, o aguardado especial de Friends, porém sem anunciar a data de estreia na plataforma.