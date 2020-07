Heineken abre novas vagas de emprego no Brasil

Empresa faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil

A Heineken, em busca de ampliar seu quadro de colaboradores, faz saber aos interessados novas vagas de emprego.

A Heineken, fundada na Holanda em 1863, conta com cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, produzindo anualmente 121 milhões de hectolitros de cerveja e empregando mais de 85 mil funcionários.

Confira abaixo alguns cargos

Cargos

Ajudante de Entrega – Rio de Janeiro (RJ);

Auxiliar de Produção – Jacareí (SP);

Auxiliar de Veículos – Goiânia (GO);

Caixa – Aracaju (SE);

Conferente – Araraquara (SP);

Eletricista – Alagoinhas (BA);

Motorista de Entrega – Guarulhos (SP);

Operador de Produção – Recife (PE);

Operador Logístico – Salvador (BA);

Promotor de Vendas – Goiânia (GO);

Promotor Trade Execução – Muriaé (MG);

Vendedor – Brasília (DF);

Vendedor Reserva – Manaus (AM).

Inscrições

As inscrições para as vagas de emprego Heineken podem ser feitas por meio do site da companhia.

Logo após acessar o site oficial, o interessado poderá selecionar a vaga pretendida, ver os requisitos e seguir para os próximos passos, que serão direcionados na página da recrutadora, a Randstad.