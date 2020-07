Hernanes chama Vila Belmiro de “templo” antes de vitória do São Paulo em Santos

Capitão do São Paulo na vitória contra o Guarani no último domingo, Hernanes fez discurso motivacional para o elenco antes da partida. Na conversa, o meio-campista tricolor falou sobre a gratidão de vestir a camisa do clube e chamou a Vila Belmiro de “templo”.

“Vamos juntos, fazendo aquilo que tem que fazer com humildade. Mas tem que mostrar. Orgulho pra isso. Tem que ter gratidão por vestir essa camisa. Num dia desse, num estádio desse, num templo desse. Vamos lá e amassar os caras”, disse o Profeta em imagens divulgadas pela SPFCTv.

Apesar do Guarani ser de Campinas, o Bugre mandou o confronto na Vila Belmiro por conta da situação do coronavírus no interior. Apenas a capital, a Grande São Paulo e a Baixada Santista – que estão na fase amarela da divisão do estado – podem sediar jogos.

Após garantir a liderança do grupo C, o São Paulo se prepara para enfrentar o Mirassol, nesta quarta-feira, às 19h (Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto é decidido em jogo único, na casa do time de melhor campanha.