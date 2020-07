Herói da classificação do Mirassol celebra gols contra o São Paulo e projeta semifinal do Paulista

Após ter uma grande reformulação no elenco durante a paralisação do futebol, o Mirassol foi ao Morumbi e eliminou o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista com uma vitória por 3 a 2. O protagonista da partida foi o atacante Zé Roberto, que balançou as redes em duas oportunidades.

Em pouco mais de 24 horas, Zé Roberto foi de opção para compor o elenco a herói da classificação do Mirassol. O jogador foi inscrito BID na manhã de terça-feira e no dia seguinte foi escalado entre os titulares do time de Ricardo Catalá. Após o triunfo no Morumbi, o atacante falou, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, sobre a atuação, além de projetar o futuro de sua equipe no Campeonato Paulista.

“Achei que só ia ajudar de alguma forma. Poderia ser titular, como poderia ser opção também. Logo quando eu cheguei o Catalá me passou que eu iria começar jogando, eu e o Bruno na frente. Me preparei psicologicamente para esse jogo e deu tudo certo”, disse Zé Roberto.

O atacante também revelou que os jogadores do Mirassol estavam confiantes para enfrentar o São Paulo, ainda que o Tricolor fosse apontado como o grande favorito no duelo.

“A gente acreditava o tempo todo. Sabíamos que seria muito difícil, que a gente poderia sair derrotado do jogo, mas a gente acreditava a todo momento, desde que soubemos que seria o São Paulo o nosso adversário até quando começou o jogo”, explicou.

No final do jogo, o vestiário de visitante do Morumbi se transformou em uma festa. De acordo com Zé Roberto, o clima era de alegria entre todas as pessoas do clube.

“Bastante dança, música, vídeo ao vivo. Todo mundo muito feliz, a alegria transbordando em todo mundo. Acho que foi um dos dias mais felizes aqui para o Mirassol, para a comissão, direção, foi muita felicidade na comemoração”, relembrou.

Agora, o Mirassol passa a se concentrar na fase semifinal, na qual os duelos não estão definidos. Independente do próximo adversário, Zé Roberto acredita que a equipe pode surpreender novamente.

“Pode (surpreender). A gente confia do mesmo jeito e acredita que pode vencer. Lógico que vai ser outro jogo muito difícil, acho que agora pode ser um jogo até mais difícil, não pelo adversário ser melhor que o São Paulo, mas por eles saberem do que a gente é capaz agora. Vai ser um jogo bastante pegado, disputado. Se Deus quiser vai ser um ótimo jogo para as duas equipes e vai ser vitorioso quem merecer” projetou.

Mesmo com o clima de euforia, o atacante prefere manter os pés no chão. Perguntado sobre as chances de título, Zé Roberto ressaltou que o foco é na semifinal.

“A gente pensa em cada jogo. Temos uma decisão no domingo, então depois desse jogo a gente já pode pensar no título se a gente passar”, concluiu.