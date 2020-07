Domitila (Agatha Moreira) causará uma pequena revolta popular ao dar as caras em uma ópera em Novo Mundo. A amante de Pedro (Caio Castro) será expulsa do teatro sob vaias e gritos de “adúltera”. A marquesa de Santos, no entanto, não aceitará levar desaforo para casa. “Bando de invejosos. Hipócritas!”, rosnará a “favorita” do príncipe.

A mulher de Felício (Bruce Gomlevsky) já sentiu na pele o desprezo do povo, que pichou a frente de seu solar com xingamentos e palavras de ordem a favor de Leopoldina (Leticia Colin). A situação se tornará insustentável quando o aristocrata vivido por Caio Castro deixar o palácio para morar com a concubina.

O filho de dom João 6º (Leo Jaime) enfurecerá os brasileiros de vez ao convidar a irmã de Benedita (Larissa Bracher) para assistir a um espetáculo no espaço reservado para a família real.

Ela atrairá todos os olhares ao chegar de braços dados com Francisco (Alex Morenno) para assistir à peça. “Sua beleza sempre chama a atenção, e sua coragem também”, notará o ministro.

“Eu quero ver a reação de todos que viram a cara para mim quando estivermos no camarote real”, desdenhará a antagonista interpretada por Agatha Moreira nas cenas que serão exibidas no próximo dia 21.

Viriato (Daniel Satti) será responsável por iniciar uma revolta contra a marquesa de Santos

Sebo nas canelas

Prestes a começar a peça, Domitila será impedida de se sentar na tribuna de honra pelo dono do teatro. “A senhora não é bem-vinda e peço que se retire”, disparará Viriato (Daniel Satti), sob fortes aplausos de todos os convidados. “O senhor sabe com quem está falando?”, insistirá a cascavel.

“Sei e por isso mesmo eu peço que saia”, devolverá o empresário, que obrigará a mau-caráter a recuar debaixo de vaias e ofensas. “Fora, adúltera”, berrarão alguns dos convivas para Domitila.

Humilhada, ela descerá do salto e baterá boca. “Bando de invejosos. Hipócritas. Isso é uma desfeita ao príncipe”, vociferará a vilã, enquanto será arrastada à força por Francisco no folhetim que a Globo reprisa após adiar Nos Tempos do Imperador.

