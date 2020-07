história cruza carreiras dos goleiros e capitães de Corinthians e RB Bragantino

A partida entre RB Bragantino e Corinthians marcará o encontro de dois goleiros conhecidos da torcida corintiana. De um lado, Júlio César, ex-arqueiro do Timão, e do outro Cássio, atual dono da posição e ídolo do clube.

Ambos são titulares e capitães em suas respectivas equipes, mas, anteriormente, já brigaram por posição.

Júlio César, formado nas categorias de base do Corinthians, demorou para ganhar chances na meta alvinegra. Apenas em 2010 ele conquistou a titularidade, a qual manteve até o começo do ano de 2012, quando foi vilão na eliminação do time nas quartas de final daquele Paulistão.

Em partida contra a Ponte Preta, o atual arqueiro do Bragantino falhou em dois dos três gols da Macaca e acabou sendo duramente criticado pela torcida e pela imprensa especializada. O técnico Tite, então, lançou Cássio para a posição.

A partir de então, o ex-jogador do PSV, da Holanda, foi ganhando confiança da comissão técnica, principalmente após boas atuações em jogos decisivos, como contra o Emelec, no Equador, pelas oitavas de final da Libertadores, tornando-se assim o dono da posição até hoje.

Curiosamente, os dois goleiros somam o mesmo número de títulos com a camisa do Timão. Cada um participou de nove troféus. Destes, eles dividem a Libertadores e o Mundial de 2012, além do Paulistão e da Recopa de 2013.

Somando todos os números, Júlio César tem 140 partidas pelo Corinthians, das quais venceu 74, empatou 35 e perdeu 31, sendo campeão dos Brasileiros de 2005 e 2011 (este como titular), da Série B de 2008 e do Paulista e da Copa do Brasil de 2009, além dos outros quatro já citados.

Já Cássio soma, até o momento, 465 jogos, com 222 vitórias, 140 empates e 103 derrotas. Conquistou, além dos já mencionados, o tricampeonato Paulista (2017, 2018 e 2019) e os Brasileiros de 2015 e 2017.

O duelo entre os dois ocorre nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem vencer avança à semifinal do torneio.