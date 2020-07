História no ENEM: Principais fatos da Guerra Fria que podem cair

Estudar história para o ENEM significa permear por conflitos e guerras que marcaram épocas. Uma das que merecem estar nos estudos é a Guerra Fria (1947 – 1991). O que acha de conhecer mais sobre ela para se preparar para o exame?

A Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as potências do eixo (Alemanha, Itália, Japão) foram derrotadas pelos aliados (EUA, URSS, Inglaterra, França).

Estados Unidos e União Soviética saíram fortalecidos da guerra, porém, cada um desses países tinha uma linha ideológica e econômica diferente.

Capitalismo x Socialismo

Os Estados Unidos defendiam a expansão do capitalismo, já a União Soviética a expansão do socialismo. E isso fez com que a maioria dos países escolhessem uma posição ideológica para assinarem pactos econômicos, além de protegerem uma dessas duas potências.

EUA e União Soviética, de fato, nunca se enfrentaram em um campo de batalha. Era uma guerra ideológica, econômica e de poder. Por isso foi denominada como Guerra Fria.

1949 – Primeira bomba nuclear soviética

Um dos pontos cruciais da Guerra Fria foi a expansão bélica da URSS com a criação da primeira bomba nuclear soviética, em 1949. Os soviéticos provaram para o mundo que podiam competir belicamente de igual para igual com os Estados Unidos.

Esse foi um indício para uma possível guerra com armas nucleares.

Lembrando que os EUA já haviam usado bombas nucleares durante Segunda Guerra em Hiroshima e Nagasaki, no Japão.

Plano Marshall x Comecon

Ambos os países criaram planos de recuperação econômica pós-Segunda Guerra. Os americanos criaram o Plano Marshall que ajudava economicamente os países europeus aliados.

No outro lado, os soviéticos criaram o Comecon (Conselho para Assistência Econômica Mútua), auxílio econômico aos países do leste europeu após a Segunda Guerra.

OTAN x Pacto de Varsóvia

Em 1949 foi criada a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma organização militar para defender os países capitalistas de qualquer investida socialista. Em resposta, os soviéticos lançaram, em 1955, nos mesmos moldes, o Pacto de Varsóvia, que foi apoiado por países do bloco socialista.

Com a criação dessas duas instituições ficou claro a divisão entre países capitalistas x socialistas. Além disso, para conseguir informações secretas de cada bloco os EUA criaram a CIA (Agência Central de Inteligência) e a URSS a KGB (em tradução livre fica Comitê de Segurança do Estado).

Pontos fundamentais da Guerra Fria

Como falamos anteriormente, a Guerra Fria não teve confronto armado, batalhas campais, etc. Foi uma guerra ideológica e podemos destacar seis pontos cruciais desta guerra que são muito cobrados no ENEM. Aliás, pode estar certamente na edição do ENEM 2020.

Poder bélico

Os dois países produziram um arsenal bélico de grandes proporções, com armas que podiam destruir o mundo todo, caso houvesse um grande conflito novamente. Toda essa demonstração de poder servia para ambos se firmarem como maiores potências globais. Esses fatos ficaram conhecidos como corrida armamentista

Corrida Espacial

Os soviéticos mandaram o primeiro ser humano ao espaço em 1961. Os EUA em contrapartida mandaram os primeiros seres humanos a Lua em 1969.

Crise dos mísseis de Cuba

O momento de maior tensão entre as duas potências aconteceu entre (16 de outubro de 1962 e 28 de outubro de 1962) esse período ficou conhecido como os treze dias que abalaram o mundo. A URSS montou uma base em Cuba como ponto estratégico para um possível ataque aos americanos. Os presidentes da época John F. Kennedy e Nikita Khrushchev fizeram uma negociação de retirada de bases estratégicas. A URSS retirou a sua base em Cuba e os EUA a sua base na Turquia.

Conflitos em outras guerras

Tanto EUA quanto URSS participaram das guerras do Vietnam e da Coreia, para mostrar o poder de cada um.

Queda do muro de Berlim

A queda do muro de Berlim em 1989 para muitos simboliza o fim da Guerra Fria. O muro de Berlim separava Alemanha ocidental (capitalista) da Alemanha Oriental (socialista) com a queda a Alemanha foi reunificada.

Fim da URSS – Fim da Guerra Fria

A Guerra Fria de fato acabou em 1991 com a desintegração da URSS.