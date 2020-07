Home office faz empresas mudarem benefícios oferecidos, diz levantamento

A pandemia fez com que empresas mudassem o pacote de benefícios oferecidos aos seus empregados. Nos casos de quem está trabalhando em casa, benefícios como locação de carros, vale-transporte e cursos presenciais não podem ser oferecidos. Por isso, esses tipos de benefícios estão sendo substituídos por terapia online, vale-alimentação e custeio da internet, por exemplo.

Essa foi a conclusão de levantamento feito pelo PageGroup, que realiza consultoria em recrutamento executivo especializado. Nos dados coletados pela empresa, metade das companhias alterou o pacote de benefícios ou está fazendo a troca.

De acordo com o PageGroup, também há empresas que, por dificuldade econômica durante a pandemia, estão suspendendo os benefícios temporariamente. Com o trabalho em casa, é natural que o vale-transporte tenha sido o primeiro benefício a ser substituído. Algumas empresas, em vez de oferecer o vale-transporte, depositam aos seus empregados o mesmo valor, para que seja utilizado em despesas como internet e luz.

A substituição do vale-refeição por vale-alimentação também foi muito notada. As refeições são concentradas em casa, no home office. Por isso, as empresas têm feito a mudança para contribuir com os gastos no supermercado. Mas há empresas que mantiveram o vale-refeição para que o empregado possa fazer compras em estabelecimentos ou delivery que aceitam.