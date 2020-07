Honda usa redes sociais para minimizar derrota do Botafogo

O Botafogo foi derrotado pelo Fluminense no primeiro amistoso entre ambos, no fim de semana. Mesmo assim, a atuação dos alvinegros foi vista como positiva pelo técnico Paulo Autuori.

O meia Honda postou nas redes sociais uma mensagem onde prega foco na melhora do desempenho: “O importante é melhorar pouco a pouco com um plano. #vamosjuntos”, escreveu.



Foto: Divulgação/Botafogo

Honda poderia ter deixado o amistoso empatado quando o Botafogo teve um pênalti a seu favor. No entanto, mesmo sendo o cobrador oficial, deixou a cobrança para Pedro Raul, que desperdiçou.

O técnico Autuori minimizou o fato após a partida: “Qualquer decisão em relação a isso é minha, está bem claro que o Honda é o batedor. Só que ele, de maneira gentil como é, como capitão da equipe, deu a chance ao Pedro Raul de bater. Quem bateu o pênalti contra o Bangu na estreia do Honda foi o Honda. Temos alguns batedores, o Pedro Raul é um deles, hoje foi completamente infeliz, o Honda é outro, o Nazário é outro. O que quero é jogador com iniciativa. Na hora que tiver que ser, a determinação será minha”, declarou.

The Important is to get better a little by little with one plan. #vamosjuntos