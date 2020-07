Hotmart abre matrículas para programa de estágio; salários de até R$ 1.500

Oportunidade! A Hotmart, empresa de educação on-line, anuncia a abertura do seu Programa de Estágio 2020 para estudantes do ensino superior de diversas áreas. A empresa oferece, no total, 14 vagas de estágio.

Podem se inscrever os estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, nos cursos de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação, engenharia de software, administração, ciências econômicas, design, engenharia de produção, jornalismo, letras, psicologia, publicidade, relações internacionais e relações públicas.

Os selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.500, mais os benefícios adicionais, como vale-transporte, vale-refeição (R$ 27 por dia), assistências médica e odontológica e incentivo à idiomas.

Você Pode Gostar Também:

A Hotmart informa que todo o processo de seleção e de integração será feito on-line. As admissões estão previstas para o mês de setembro e nesse primeiro momento o estágio será home office. No entanto, após a quarentena, o selecionado precisa ter disponibilidade para trabalhar seis horas diárias (30 horas semanais) em Belo Horizonte. O programa tem duração inicial de 12 meses, podendo ser renovado.

As oportunidades são para estagiar na cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais.

Inscrição

As inscrições estarão abertas até 19 de julho. Os interessados devem se candidatar através do site oficial de recrutamento.