House of the Dragon: série derivada de GoT começa escalar elenco

De acordo com a Entertainment Weekly, a HBO teria iniciado o processo de escolha de elenco para House of the Dragon, série prequel de Game of Thrones baseada no livro Fogo & Sangue, de George R. R. Martin. O planejamento ainda se encontra em fase inicial, portanto, não foi revelado quais atores ou personagens estarão presentes na produção.

O título contará a história da Casa Targaryen, ambientada 300 anos antes dos eventos da atração principal. Segundo o veículo, a emissora teria se comprometido a produzir 10 episódios, com Ryan Condal (Rampage: Destruição Total) e Miguel Sapochnik (Repo Men: O Resgate de Órgãos) nos postos de showrunner.

Esse último também estaria cotado para dirigir o piloto e outros episódios ao longo da temporada. Vale lembrar que ele comandou capítulos importantes de GoT, como a “Batalha dos Bastardos”.

Capa do livro Fogo & Sangue, de George R. R. MartinFonte: Wikipedia

Possível enredo

Fogo & Sangue aborda um período de 150 anos atravessado pela ascensão e queda de líderes de Westeros. O site ainda afirma que “A Dança dos Dragões”, guerra civil da dinastia, responsável pela destruição do continente, seria retratada em algum momento da série. Conforme os personagens do livro, fãs especulam quais poderiam estar na série, inclusive ao longo de várias temporadas situadas em períodos diferentes.

Dentre os principais, os mais esperados seriam o rei Viserys I, quinto Targaryen que assumiu o comando e governou de modo pacífico e próspero para a região; sua filha mais velha, a princesa Rhaenyra Targaryen que disputou o trono com seu irmão, Aegon II; e a rainha Alicent Hightower, segunda esposa de Viserys.

É importante ressaltar que nome algum foi confirmado pelos produtores, e mesmo personagens com uma descrição específica no livro podem ser adaptados de outra forma. House of the Dragon está previsto apenas para 2022.