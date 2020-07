Hyoran projeta confronto entre Atlético-MG e América-MG: “Muito difícil”

Após a goleada do Atlético-MG contra a Patrocinense por 4 a 0, o meia Hyoran falou em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira sobre o duelo com o América-MG, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Ao projetar o confronto que ocorre no domingo, Hyoran apontou que o América-MG será um adversário difícil para a equipe comandada por Jorge Sampaoli.

“Sabemos que será um jogo muito difícil. Sabemos da vantagem deles, mas temos que entrar focados e colocar em prática todas as estratégias. Queremos buscar uma vitória no primeiro jogo para ter um pouco mais de tranquilidade no duelo de volta”, disse o meia.

Hyoran também avaliou seu desempenho individual nos últimos jogos. Mesmo sendo titular, o jogador tem se cobrado para melhorar seus números no ataque.

“Venho me cobrando muito disso, mas sei que às vezes desempenho uma função que de outra forma eu ajudo. Mesmo assim me cobro muito, pois sei que sou um jogador que chega muito na área e que preciso fazer o gol. Acredito que essa questão de talvez estar pesando a perna é o ritmo que ganharemos com o passar do jogos. Nessa evolução as coisas vão acontecendo naturalmente, os gols vão sair e as assistências vão chegar”, concluiu Hyoran.