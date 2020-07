Ibrahimovic mantém fase espetacular e dois gols diante da Sampdoria colocam sueco na história do futebol italiano

Zlatan Ibrahimovic está em fase espetacular.

Desde que o futebol retornou na Itália, o sueco está empilhando gols e nesta quarta-feira anotou dois na vitória por 4 a 1 do Milan sobre a Sampdoria.

Com os dois gols marcados, Ibra chegou aos 50 com a camisa do clube rubro-negro e entrou para a história. O atacante também tem 57 gols anotados pela Inter de Milão e se tornou o primeiro jogador da história a ultrapassar a marca dos 50 gols com as duas principais equipes de Milão.

Além disso, Ibra é um dos responsáveis diretos pela excelente fase que vive o Milan após a volta do futebol depois da parada por conta da pandemia.

Ibrahimovic comemorando diante da Sampdoria Paolo Rattini/Getty Images

No mês de julho, Ibra balançou as redes em cinco oportunidades, ficando em segundo na artilharia do mês, atrás apenas de Cristiano Ronaldo (7). Nos 8 jogos em que Ibra marcou na Serie A desde seu retorno, o Milan venceu 6 e empatou 2.

Antes da volta de Ibra, o Milan tinha 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas na temporada, marcando 16 gols e sofrendo 24. Desde então, são 12 vitórias, 8 empates e 2 derrotas com 48 gols marcados e 24 sofridos.