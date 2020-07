Ibrahimovic quer permanecer no Milan e renovação deve acontecer em breve

O futuro de Zlatan Ibrahimovic ainda é incerto, mas a tendência é que o jogador de 38 anos continue no Milan. O atacante é um dos destaques do Rossonero na atual temporada, com 10 gols e 5 assistências em 19 jogos, sendo 11 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento de 68,42%. O contrato do sueco com o clube italiano termina no final da temporada, mas o vínculo deve ser extendido.

Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic quer permanecer no Milan. O camisa 21 possui uma boa relação com o técnico Stefano Pioli, que teve seu contrato renovado até 2022. A negociação entre atleta e clube não começaram, mas a conversa deverá ser iniciada após a última rodada do Campeonato Italiano, no dia 1º de agosto.

De acordo com o periódico italiano, o novo acordo será em torno de quatro milhões de euros, além de possíveis bonificações caso Ibra atinja uma meta de gols e partidas disputadas, tenha um bom desempenho na Liga Europa e ajuda a equipe a se classificar para a Liga dos Campeões da temporada 2021/2022.