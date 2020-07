Ídolo do Barcelona, Xavi é diagnosticado com covid-19

[ad_1]



O ex-meio-campista Xavi Hernández é mais um na lista de esportitas diagnosticados com a covid-19. Neste sábado, o atual treinador anunciou pelas redes sociais que descobriu estar com o coronavírus após realizar um teste exigido no Catar.

Xavi é o atual comandante do Al Sadd e passou pelos protocolos das autoridades de saúde do país. Em função do problema, o ídolo do Barcelona foi afastado do trabalho em sua equipe no retorno do campeonato local.

“Hoje (sábado) não poderia acompanhar a equipe na volta das competições. Em meu lugar e no comando do staff técnico estará David Prats. Faz alguns dias, seguindo o protocolo local, eu testei positivo para a covid-19”, disse Xavi, relatando também que permanece sem nenhum sintoma da doença.