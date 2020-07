Immobile marca de novo, assume liderança da Chuteira de Ouro e fica a um gol de recorde

A quarta-feira foi excelente para Ciro Immobile. O atacante italiano anotou um dos gols da Lazio na vitória sobre o Brescia, por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano, e melhorou ainda mais suas marcas individuais.

Immobile assumiu a liderança da Chuteira de Ouro, prêmio que leva em conta os artilheiros das ligas da Europa. Com 35 gols, o ídolo da Lazio ultrapassou Robert Lewandowski, que anotou 34 pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

A única ameaça é Cristiano Ronaldo, da Juventus, terceiro colocado, com 31 gols. Os dois, aliás, disputam também a artilharia da Série A, que acaba neste fim de semana.

Com a Lazio fora da briga pelo título e já garantida na próxima Champions League, resta a Immobile um recorde pessoal. Ele está a um de empatar com Gonzalo Higuain, que balançou as redes 36 vezes na temporada 2015-16. O argentino é o recordista histórico de gols em uma só edição do Campeonato Italiano.

Para colocar seu nome nos livros, Immobile precisa de pelo menos um gol contra o Napoli, sábado, em Nápoles. Se fizer dois, o artilheiro ficará isolado e abrilhantará ainda mais sua temporada.