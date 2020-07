Imposto de Renda: veja aqui como consultar o 3º lote de restituição

[ad_1]



A Receita Federal abriu nesta sexta-feira (24) a consulta da restituição do Imposto de renda de Pessoa Física 2020 para o terceiro lote em seu site. Na presente etapa, o total creditado será de R$ 5,7 bilhões a quase 4 milhões de contribuintes. A previsão é de que os créditos ocorram até o próximo dia 31 de julho.

Desse valor, pouco mais de R$ 2 bilhões serão direcionados aos contribuintes com prioridade legal: são cerca de 734 mil pessoas acima de 60 anos e outras 47 mil com algum tipo de deficiência física ou mental. Outros 346 mil são contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Os restantes 2,8 milhões de contribuintes, que não fazem parte de nenhum grupo prioritário, foram os que entregaram suas declarações até o dia 28 de março.

Fonte: Contábeis/ReproduçãoFonte: Contábeis

Consulta restituição: como fazer?

Para consulta da restituição do imposto de renda, o contribuinte deve acessar os seguintes canais:

página da Receita Federal na internet;

telefone 146, serviço gratuito para telefones fixos e com tarifa local para celulares;

aplicativo Pessoa Física, disponível para os sistemas Android e iOS (basta clicar num desses links para baixar).

Segundo a Receita Federal, os contribuintes com direito a restituição cujo valor não tenha sido creditado poderão contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento 4004-0001 (nas capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou no telefone especial para deficientes auditivos 0800-729-0088.

Fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil – ReproduçãoFonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Orientações para os que não estiverem incluídos no 3º lote

Para aqueles que não tiveram seus nomes incluídos na consulta da restituição do Imposto de Renda, ainda resta uma boa notícia: neste ano, além da antecipação do começo do pagamento da restituição, o número de lotes também foi reduzido, de sete para cinco. Ou seja, os que têm direito a restituição não irão demorar para ver “a cor do dinheiro”.

Até o ano passado, a Receita Federal só iniciava a restituição em meados do mês de junho. Neste ano, além de começar mais cedo, só restam mais três lotes, com pagamentos previstos para o último dia dos meses de julho, agosto e setembro.

Para saber se estão na malha fina, os contribuintes podem acessar o extrato da sua declaração no site da Receita Federal através do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Mas para utilizar o canal, é necessário obter um código de acesso gerado na própria página da Receita neste link.

[ad_2]

Fonte: Tecmundo