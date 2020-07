Indicada ao Globo de Ouro, comédia com Jim Carrey é cancelada após dois anos · .

Comédia indicada a dois Globos de Ouro, Kidding foi cancelada depois de duas temporadas. O Showtime anunciou que não vai encomendar mais episódios da série estrelada por Jim Carrey. Por sua primeira leva de episódios, tanto Carrey quanto Kidding concorreram à premiação em 2019 –foram derrotados por Michael Douglas e O Método Kominsky.

“Depois de duas temporadas, Kidding concluiu sua passagem pelo Showtime. Temos muito orgulho de termos exibido essa série imaginativa, aclamada pela crítica e muito recompensadora, e gostaríamos de agradecer Jim Carrey, Dave Holstein, Michael Aguilar, Michel Gondry e toda o elenco e a equipe pelo seu trabalho brilhante e incansável”, declarou o canal em um comunicado à imprensa.

Conhecido por estrelar o sucesso O Máskara (1994), Carrey interpretava Jeff Piccirillo, mais conhecido como Mr. Pickles, um apresentador de um programa infantil que encanta as crianças na frente das câmeras mas, nos bastidores, sofre com sua vida pessoal, de um casamento em crise à morte de seu filho.

Kidding marcou a volta de Jim Carrey à televisão em um papel fixo depois de mais de duas décadas. Seu último trabalho do gênero tinha sido no programa In Living Color, um humorístico no estilo do Saturday Night Live que também revelou Jamie Foxx, Jennifer Lopez e os irmãos Damon Wayans (de Eu, a Patroa e as Crianças) e Marlon e Shawn Wayans (do filme As Branquelas).

No Brasil, as duas temporadas de Kidding foram disponibilizadas no mês passado pelo Globoplay, serviço de streaming do Grupo Globo.

