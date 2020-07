Inédito na TV aberta, filme Homens de Coragem é exibido na Tela Quente da Globo · .

Inédito na TV aberta e baseado em fatos reais, o filme Homens de Coragem é a atração da Tela Quente desta segunda-feira (13), exibida na Globo a partir das 22h17 (horário de Brasília). Lançado em 2017, o longa mostra os incêndios ocorridos em 2013 que tomaram conta da colina de Yarnell, no Arizona, nos Estados Unidos.

A região foi atingida por chamas de proporções gigantescas, que levaram a um verdadeiro combate com os mais experientes bombeiros do Estado. Os profissionais se arriscaram no que ficou conhecido como um dos maiores incêndios dos Estados Unidos.

Nos eventos reais, 19 bombeiros morreram durante o trabalho. O filme de Joseph Kosinski traz momentos transformadores, valentia e cenas grandiosas. No elenco, estão os atores Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges e Jennifer Connelly.

Assista abaixo ao trailer de Homens de Coragem:

