Inédito na TV aberta, filme Liga da Justiça é exibido na Tela Quente da Globo · .

Inédito na TV aberta, o filme Liga da Justiça é a atração da Tela Quente desta segunda-feira (20), exibida na Globo a partir das 22h35 (horário de Brasília). Lançado em 2017, o longa derivado das histórias em quadrinhos traz a união entre os já conhecidos super-heróis com o objetivo de salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) convoca Diana Prince (Gal Gadot) como sua nova aliada para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado.

Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos. Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) se unem a eles em uma formação da liga de heróis sem precedentes.

Porém, mesmo assim, eles correm o risco de já ser tarde demais para salvar a Terra do poderoso vilão. A história é dirigida por Jack Snyder e conta com os veteranos Jeremy Irons e Diane Lane no elenco.

Assista abaixo ao trailer de Liga da Justiça:

