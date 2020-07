Tiago Iorc revelou que a treta com o duo Anavitória foi resolvida e que as músicas que compuseram juntos já estão liberadas para regravação. Em entrevista ao programa Conversa com Bial na segunda (13), o cantor falou sobre a briga que teve com o empresário Felipe Simas. “Foi uma infelicidade que teve que vir a público”, resumiu ele.

Durante uma live no mês passado, Ana Caetano desabafou sobre a proibição que Iorc fez para que quatro músicas que escreveram juntos não fossem regravadas pela dupla no DVD O Tempo É Agora. As canções eram Trevo (Tu), Porque Eu Te Amo, Agora Eu Quero Ir e A Gente Junto.

Na época, o artista foi cancelado nas redes sociais e veio a público explicar que a decisão não era pessoal contra as cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, mas sim uma represália contra o empresário delas, Felipe Simas, com quem também já havia trabalhado e acusou de tentar sabotar sua carreira.

Ao ser questionado por Pedro Bial sobre em que pé estava a briga pelas músicas, Tiago respondeu que tudo foi resolvido. “As músicas já foram liberadas e o processo que estava truncado está se caminhando para uma resolução”, afirmou ele. “Tudo isso são naturalidades de um bastidor. Existiu uma necessidade de [a regravação] não ir adiante da forma como estava sendo feita”, esclareceu.

O cantor lamentou que o fato tenha se tornado público, exigindo que ele se explicasse por algo que, na sua visão, não precisava. “Foi chato para ambas as partes, mas foi o que aconteceu”, disse. “Já está tudo certo, nunca houve a necessidade disso. Foi uma infelicidade virtual”, encerrou ele. Bial comemorou a resolução da briga.

Ano Sabático

Durante a entrevista, Tiago também esclareceu os motivos que o levaram a sumir dos palcos e das redes sociais durante um ano. Ele afirmou que estava exausto e não via mais sentido em suas próprias músicas. “Independente do quão bom algo pareça, estimular demais deixa aquilo desinteressante porque tira a sensibilidade”, disparou.

Logo que tomou a decisão de se afastar da vida artística, o cantor se arrependeu e pensou em retomar, mas contou que depois entendeu que era o melhor que podia fazer naquele momento. “Comecei a reencontrar prazeres que eu tinha esquecido há muito tempo”, relatou.

A pausa na carreira permitiu que Iorc relembrasse outros gostos que tinha na vida além da música, como jogar futebol e escolher frutas no mercado. “Eu reaprendi que existe vida fora das redes. Sempre confiei que isso era necessário”, disse ele, que retornou do ano sabático no primeiro semestre de 2019 com o álbum Reconstrução.

