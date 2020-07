Influenciadores que receberam auxílio emergencial causam polêmica

Há casos de influencers que se desculparam e outros que afirmam precisar do dinheiro

O auxílio emergencial de R$ 600 foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar de ter sido criado para ajudar a parcela mais vulnerável da população, desde que entrou em vigor o auxílio é alvo de polêmica, com influenciadores recebendo as parcelas de R$ 600.

Durante os meses de auxílio, houve casos em que influenciadores deram o nome do auxílio em sorteios e pediram sem que houvesse necessidade. Os casos irritaram internautas. A influencer Anna Paula Rabello, por exemplo, foi citada por Felipe Neto após publicar sorteio e chamando-o de “auxílio emergencial”. A influencer desejava sortear R$ 600 entre seus seguidores.

Um caso que indignou internautas foi o do influencer Luis Guilherme Barros. Ele mostrou o processo que passou para receber o auxílio emergencial. O problema foi que o tutorial foi feito em um computador de valor de ao menos R$ 10 mil. Ele alegou ter direito a receber o benefício por ser MEI e que não está tirando o direito de ninguém. Em seguida, apagou o post e pediu desculpas.

A ex-BBB Hana foi outro caso que gerou polêmica. Ela alegou que não pediu o auxílio, e sim sua mãe utilizando os seus dados sem seu conhecimento. A ex-BBB explicou que doou o valor para uma ONG, pois não precisava do dinheiro.

A influencer uruguaia María Blanco foi mais uma que afirmou ter recebido o auxílio alegando cumprir aos requisitos e estar precisando do dinheiro.