Inglaterra já tem ‘dois times’ com jovens acima de R$ 100 milhões

A última semana foi simbólica para comprovar a leva muito promissora de jogadores que a Inglaterra tem para os próximos anos.

Afinal, na segunda-feira passada, o Borussia Dortmund contratou o meio-campista Jude Bellingham, do Birmingham City. Segundo o Tranfermarkt, ele custou 23 milhões de euros e virou o segundo sub-17 mais caro da história do futebol mundial, atrás somente de Alexandre Pato por 1 milhão de euros.

Dois dias depois, Mason Greenwood marcou no empate do Manchester United com o West Ham e, com 17 gols em 2019-20, se igualou a George Best (1965-66), Brian Kidd (1967-68) e Wayne Rooney (2003-04) como jogador com até 19 anos com mais gols em uma mesma temporada pelo United.

Greenwood, aliás, faz parte de uma relação de 22 jogadores sub-23 da Inglaterra que já têm um valor de mercado superior a R$ 100 milhões – na cotação, a quantia equivale a 16,41 milhões de euros. Todos os valores mencionados são do Transfermarkt.

O líder da lista é Jadon Sancho, com 117 milhões de euros, valor que o faz ser o sétimo mais caro do mundo no geral.

Entre jogadores de todas as idades e nacionalidades, Kylian Mbappé é o primeiro, avaliado 180 milhões de euros, enquanto Raheem Sterling, de 25 anos, aparece no segundo lugar empatado com Neymar: 128 milhões de euros. A Inglaterra ainda tem Harry Kane, de 26 anos, na sexta colocação, com o valor de 120 milhões de euros.

Confira quem são os 22 jogadores sub-23 da Inglaterra avaliados em pelo menos R$ 100 milhões: