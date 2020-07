Inglês no ENEM: Estratégias para traduzir termos que você não conhece

Aprender o básico de inglês pode ser essencial para conseguir pontos a mais no ENEM. Lembrando que o Exame Nacional do Ensino Médio dá a opção de escolha entre a língua inglesa e espanhola.

Então, caso você escolha inglês, deve ir se preparando em relação à interpretação de termos. Esse treino vai ajudar muito na hora de traduzir os textos dos enunciados e escolher a alternativa certa.

Como é a prova de inglês no ENEM

Vale saber que a prova de inglês do ENEM se caracteriza por ser, em sua maioria, interpretativa. São, ao todo, cinco questões, que geralmente trazem assuntos da atualidade. Dessa forma, é importantíssimo saber decifrar certos termos que podem ser desconhecidos.

É comum que alguns alunos caiam em pegadinhas por confundirem palavras ou deixarem elas de lado por serem estranhas / não muito conhecidas.

Em relação à parte gramatical da língua inglesa, saiba que ela não costuma aparecer muito nas perguntas do ENEM. É interessante se aperfeiçoar na base estrutural, porém, o que costuma cair mesmo é interpretação de textos.

Por exemplo:

Veja como a questão acima envolve somente a interpretação do que está no enunciado. Por isso a necessidade de você enriquecer o seu vocabulário e treinar o quanto antes.

Dicas para interpretar termos desconhecidos

Acertar as questões de inglês no ENEM faz toda a diferença no resultado final. Portanto, não deixe de tirar um tempinho para estudar a interpretação de textos em língua inglesa.

Selecionamos algumas dicas que vão ajudar você a traduzir termos mesmo não conhecendo-os de fato.

Você Pode Gostar Também:

Pense nos sinônimos desse termo

Geralmente os trechos contidos nos enunciados de questões interpretativas apresentam sinônimos de palavras para evitar repetições.

Em sua leitura, perceba se existem esses tais sinônimos para conseguir decifrar o que se pede na pergunta. Pode ser que você conheça algum deles e acerte a alternativa!

Saiba qual é o contexto geral

Busque compreender em qual contexto está inserida a informação do texto para “caçar” o sentido de determinados termos que você não conhece.

É super normal não saber todas as palavras escritas nas questões de inglês de uma avaliação. Por isso, um caminho seguro é realmente interpretar sobre o que se está falando para descobrir uma ou outra palavra difícil.

Veja se é sobre temas atuais

Como as questões são quase sempre inspiradas em temas da atualidade, pode ser que você decifre termos apenas por dedução.

Afinal, como é um assunto que talvez tenha ouvido por diversas vezes através de notícias ou então ao estudar para atualidades para o ENEM, é possível acertar a alternativa sem muita dificuldade.

Analise o radical

Prestar atenção no radical da palavra em questão é uma dica que costuma dar super certo na prova de inglês. Analise se o prefixo ou o sufixo se assemelham com alguma outra palavra que conheça ou até mesmo com a língua portuguesa.