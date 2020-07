INSTABILIDADE no Caixa TEM faz banco realizar alterações no aplicativo

Nos últimos dias, diversos internautas têm relatado dificuldade para utilizar o aplicativo Caixa Tem. Ele é usado por beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 e FGTS emergencial.

Foram relatados problemas que vão desde filas virtuais demoradas para ter acesso ao aplicativo como, ao acessá-lo, mensagens de erro e de sistema indisponível. Ontem, a Caixa Econômica Federal (CEF) afirmou que fará mudanças no aplicativo para amenizar esses problemas.

De acordo com a Caixa, a validade de cada sessão será aumentada. Agora, cada sessão do cidadão terá duração de 72 horas. O aumento foi feito para evitar as longas filas virtuais. De acordo com a Caixa, com a melhoria o usuário terá 72 horas para acessar o app sem precisar passar por uma nova fila virtual. Após o período de 72 horas, será necessário passar pela fila virtual novamente.

A Caixa também afirma que o aplicativo pode ser acessado todos os dias e a qualquer hora. Mas que, por causa do grande número de acessos, que chegou a uma média de 500 mil pessoas por hora, pode haver instabilidade.

O banco explicou que, apesar das instabilidades, os clientes conseguem finalizar as operações. A Caixa afirmou que o aplicativo recebe uma média de 40 milhões de usuários únicos, mais de 1 bilhão de consultas de saldo e extrato e mais de 17 milhões de boletos pagos. As operações utilizando o QR Code em maquininhas de cartões já somam mais de 3,5 milhões de compras.

CAIXA libera nova parcela do auxílio emergencial de R$600 nesta quarta

O calendário de saque e transferência do auxílio emergencial de R$ 600 segue sendo pago a nesta quarta-feira, 08 de julho. Esse cronograma é válido para quem recebeu a primeira parcela nos dias 16 e 17 de junho.

No dia 16 de junho, o depósito foi feito em conta poupança social digital da Caixa para nascidos entre janeiro e junho. No dia 17 de junho, o depósito foi feito para os nascidos entre julho e dezembro.

O dinheiro depositado em conta poupança social da Caixa pode ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem, que vem apresentando instabilidade nos últimos dias, para compras pelo cartão de débito virtual e pagamento de boletos.

O saque em espécie e transferência será liberado nesta terça-feira para os beneficiários nascidos em fevereiro. O calendário é dividido por mês de aniversário dos beneficiários para evitar filas e aglomeração nas agências da Caixa.

Veja abaixo o cronograma completo de saque e transferência.

Calendário de saque e transferência