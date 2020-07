Instagram lança ferramenta para arrecadar dinheiro pelo app

Os usuários do Instagram poderão utilizar seus perfis para arrecadar fundos para diferentes tipos de causas. A novidade foi liberada pela plataforma nesta terça-feira (21), chegando primeiro a um grupo selecionado de pessoas nos Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido, que poderão testá-la na versão do app para Android.

A ferramenta para angariar fundos no Instagram vai possibilitar arrecadar dinheiro para uma causa pessoal, para contribuir com pequenas empresas que estejam passando por um momento de crise ou para ajudar um amigo em dificuldade, por exemplo.

De acordo com a rede social, as histórias ocorridas durante a pandemia do novo coronavírus e nos protestos antirracistas que tomaram as ruas dos Estados Unidos nas últimas semanas, inspiraram o lançamento do novo recurso, que será disponibilizado posteriormente no app para iOS.

A vaquinha online do Instagram fica no ar durante 30 dias, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.Fonte: Instagram/Divulgação

As solicitações para arrecadar dinheiro no Instagram poderão ser criadas no menu “Editar perfil”, na opção “Adicionar angariação de fundos”. O usuário terá a oportunidade de adicionar uma imagem, escolher a categoria na qual a vaquinha online se enquadra, contar sua história para incentivar outros a doarem e inserir as informações de pagamento.

Pedidos serão revisados

Segundo o Instagram, todos os pedidos de doação feitos por meio da plataforma serão revisados pela equipe da rede social. O objetivo é garantir que as causas sejam realmente elegíveis e evitar fraudes.

Após a aprovação, a vaquinha poderá ser publicada, ficando disponível durante 30 dias, com a possibilidade de estender o período de captação de recursos uma vez, por mais 30 dias. O usuário interessado em arrecadar fundos precisa ter pelo menos 18 anos de idade.

Com relação aos doadores, eles poderão ocultar suas informações para o público, mas não para o criador do evento, que verá nome do usuário e do perfil e o valor da colaboração. Ao final, a quantia arrecadada será transferida para a conta bancária designada.