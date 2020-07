Instituto da Reconvenção no Novo CPC

Inicialmente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê possibilidades de ação mesmo aos réus de uma demanda.

Outrossim, como dispõe o Novo Código de Processo Civil, pode o réu, no momento de sua defesa, também demandar a parte autora ou terceiro.

Trata-se do instituto da reconvenção que, contudo, depende da da conexão entre a causa e o pedido do réu.

No presente artigo, discorreremos sobre como o Novo CPC regula esse instituto.

Reconvenção: Conceito Jurídico

Pode-se definir a reconvenção, em suma, como um pedido realizado pela parte ré.

No entanto, é um pedido realizado em curso de outro processo, no momento da contestação, conforme o art. 343, Novo CPC.

Assim, é lícito àquele que seja demandado em uma ação, agir contra o próprio autor ou terceiro nos mesmos autos da ação inicial.

Com efeito, independentemente da contestação, não sendo obstada a ação pela desistência ou extinção do processo em que figura como réu.

Todavia, não basta que as partes da relação sejam as mesmas da ação inicial.

Portanto, é preciso também que o objeto da reconvenção seja conexo ao objeto da primeira ação ou ao fundamento da defesa.

Reconvenção no CPC/215

O art. 343 do Novo CPC dispõe acerca do instituto da reconvenção, senão vejamos:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. §§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 3º A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. 4º A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. 6º O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

Reconvenção no CPC/1973

No entanto, a reconvenção não é uma novidade do CPC/2015, porquanto o instituto já era previsto no CPC/1973.

Todavia, há algumas diferenças acerca das disposições. Com efeito, dispunham os arts. 297 a 299 do CPC/1973:

Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Art. 298. Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder ser-lhes-á comum, salvo o disposto no art. 191. Parágrafo único. Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da intimação do despacho que deferir a desistência. Art. 299. A contestação e a reconvenção serão oferecidas simultaneamente, em peças autônomas; a exceção será processada em apenso aos autos principais.

Hipótese de Admissibilidade e Pedido na Contestação

Em suma, a principal diferença entre os dois códigos dá-se na forma do pedido de reconvenção.

Assim, enquanto o CPC/1973 dispunha, em seu art. 299, que a contestação e a reconvenção seriam oferecidas simultaneamente, mas em peças autônomas, o CPC/2015 dispõe que o pedido de reconvenção será oferecido na contestação.

Vale dizer, na mesma peça será possível oferecer ambos os institutos.

No entanto, a extinção de um não implicará necessariamente a extinção do outro.

Dessa forma, por exemplo, mesmo que a ação inicial seja encerrada, o processo poderá seguir no que concerne ao pedido da reconvenção.

Além disso, sobre o tema, decidiu-se no Fórum Permanente de Processualistas Civis, em seus Enunciados 45 e 46: